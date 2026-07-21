Възможно ли е в 21-ви век да се създаде нова държава? Даниел Джаксън вярва, че да. Като тийнейджър австралиецът открива на границата между Сърбия и Хърватия спорна територия, върху която нито една държава не претендира еднозначно. Няколко години по-късно той, заедно с приятели, обявява там микронацията вердис. Но пътят към международното признание е дълъг – а съпротивата е голяма. Колко реалистична е визията за нова нация в сърцето на Европа разказва "Дойче веле".

Нови Сад, Северна Сърбия. Тук живее Даниел Джаксън – по негови думи „в изгнание“. Би предпочел да бъде на едно малко парче земя между Хърватия и Сърбия. Именно там 21-годишният младеж е основал собствена държава – Вердис.

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„Когато навърших 18 години, Вердис наистина започна да се превръща в реалност. Срещнах се с група приятели и си казахме: Нека възродим тази идея. Да определим основните ценности, да създадем правителство и да започнем да изграждаме държавата", споделя той.

Това, което започва като смела идея, скоро трябва да стане реалност, убеден е президентът Даниел Джаксън. Той се възползва от особеност на граничния спор между Сърбия и Хърватия. Двете държави тълкуват различно границата си по река Дунав. Заради това има територии, за които и двете страни претендират, както и малки участъци, към които нито една официално не предявява претенции. Именно върху такъв участък се намира Вердис. През 2022 г. Даниел Джаксън посещава Вердис за първи път. През следващите месеци той и съмишлениците му редовно ходят на мястото, където искат да изградят своята държава. Скоро обаче хърватската полиция прекратява опитите им да създадат селище.



„Получих постоянна забрана да влизам в Хърватия, след като селището ни беше

разрушено през 2023 година. Хърватската полиция качи на лодки десетки граждани

на Вердис, включително и мен, и ни откара на хърватска територия. Депортираха ме

с мотива, че съм заплаха за националната сигурност, и ми забраниха завинаги да

влизам в Република Хърватия. Това ми се струва много странно, защото ние изобщо

не бяхме стъпвали на хърватска територия. Самата Хърватия публично заявява, че не

смята тази земя за част от своята територия", разказва Даниел.

Според хърватското правителство територията, на която се намира Вердис, е част от нерешен граничен спор между Хърватия и Сърбия и затова не може да бъде заселвана или присвоявана. Но възможно ли е човек просто да създаде собствена държава?

Александър Прьолс, професор по международно право, Университет Хамбург, казва: „Не познавам случай, в който между две държави да съществува истинска ничия земя. Ако правилно разбирам ситуацията, Хърватия категорично не е съгласна с подобни твърдения, което означава, че тя не се е отказала от суверенните си претенции върху тази територия. Затова смятам, че подобен проект не е реалистичен нито от правна, нито от практическа гледна точка“.

Въпреки всички пречки Вердис вече има около 400 граждани, отпечатани паспорти, собствено знаме и, разбира се, свои политици. Душан Джурджевич, който е "посланик" на страната в Сърбия, участва в проекта от една година. На 19 години той е най-младият политик в микродържавата.



„Мисля, че младите хора трябва да изпробват нови модели на управление и нови

идеи. Животът би бил скучен без хора като нас", казва той.

Президентът Джаксън също смята, че Вердис може да бъде шанс демокрацията да бъде преосмислена и да се изпробват нови начини на управление. Даниел Джаксън обаче не възнамерява да бъде президент до живот. След като Вердис бъде официално изграден, трябва да се проведат свободни избори. Тогава той няма да се кандидатира.

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Редактор: Цветина Петрова