Повече от 25 000 самопровъзгласили се граждани са положили вярност към една фалшива диктатура, където крокодилите и имейли „reply-all“ са забранени. Става дума за Република Слоуджамастан (Slowjamastan) - най-младата микродържава в света, разказва "Би Би Си".

Между плантациите с финикови палми в Coachella Valley, Калифорния и мексиканската граница се простира изгорял участък от пустиня, който се простира докъдето погледът стига. Тази суха „земя на никого“ е обсипана с ниски храстчета и тънки клони. Въздухът вибрира от постоянния шепот на насекомите. И в далечината блещука подводница.

The Republic of Slowjamastan claims over 500 registered citizens, while 4,500 more are said to have been conditionally approved or are waiting in line for citizenship

https://t.co/Yzt7iQeWX0 — Khaleej Times (@khaleejtimes) June 15, 2023

Това е Република Слоуджамастан, най-младата микродържава в света, разположена върху 11 акра. Превишаването на скоростта е позволено, но само ако бързате за такоси. Националното животно е рак.

Кой обаче е човекът, който стои зад всичко това

В центъра на всичко стои Ранди Уилямс – известен като Султанът на Слоуджамастан. Когато не командва койоти, пустинни игуани и около 25 000 „граждани“, които живеят в неговата пустинна диктатура, той е програмен директор на радиостанциите Z90 и Magic 92.5 в Сан Диего, известен в ефира като „R Dub“. От 1994 г. води и радиошоуто Sunday Night Slow Jams, което сега се излъчва на повече от 250 станции по целия свят.

Създаването на собствена „държава“

Ранди Уилямс е страстен пътешественик и години наред преследва мечтата да посети всяка страна, призната от ООН. До началото на 2020 г. му остава последното място за посещение. После светът влезе в локдаун. Точно тогава на Ранди му хрумва следната идея: „Ако не мога да посетя друга страна, защо да не създам собствена?“

US RJ and traveller creates his own country 'Republic of Slowjamastan'; doesn't allow crocs



Read: https://t.co/UyYoznYXjZ pic.twitter.com/k82SH8FtSb — editorji (@editorji) June 17, 2023

Как да станеш фалшив диктатор

„Като дете обичах да правя креативни неща – било то писане, рисуване или проекти за училище", разказва Султанът по време на обиколка на консулството си (офисът му в радиостанцията), където събира пропагандни материали от реални диктатури по света. Той се обажда на най-добрия си приятел, Марк Корона, за да му обясни идеята си. Корона просто се засмял. „Единственото, което ми хрумна, беше епизод на Family Guy, където Питър създава своя собствена страна, Петория“, казва Корона. „Мислех си: "Добре, човече, къде ще заседава тази държава? В твоята къща?“

This Thursday, American media turns its lens toward the glorious Republic of Slowjamastan.



Will they broadcast truth… or continue their campaign of anti-Slowjamastan rhetoric?

You are closest to greatness — you will see for yourself.



cc: @JeffNews8 @CarloNews8 @ALaurelNews pic.twitter.com/C0bMfzO2tR — Republic of Slowjamastan (@slowjamastan) March 25, 2026

Но Уилямс не се отказва. Преглежда сайтове за недвижими имоти с конкретни изисквания - земята трябва да е над 5 акра, достъпна по асфалтиран път и на шофьорско разстояние от дома му в Сан Диего. Намира един единствен парцел – необработена, песъчлива територия с храсти и камъни, обявена за 19 500 долара. „Беше любов от пръв поглед“, казва Уилямс. Той купува земята през 2021 г.

Първите стъпки към Slowjamastan

Уилямс и Корона отиват във Финикс, за да вземат бюро, което прилича на президентско, и да го докарат в Южна Калифорния. По пътя - California State Route 78, към имота, в който поставят бюрото, разполагат и пътни знаци, на които пише „Република Слоуджамастан“. Не след дълго местните власти забелязват знаците, затова се налага Улиямс и Корона да ги преместят, но съвсем малко.

Printre plantațiile de curmale din Valea Coachella din California și granița cu Mexicul, un deșert se întinde cât vezi cu ochii. Totuși, sclipind în depărtare, se vede un „submarin”. Aici este Republica Slowjamastan, cea mai tânără micronațiune din lume.https://t.co/8jvLeoWO6H pic.twitter.com/Lqb9hmt5lS — Antena 3 CNN (@antena3romania) April 1, 2026

„Хората минаваха и се чудеха какво, по дяволите, се случва“, казва Корона.

Но пътният знак е само началото. Първо се появява временното гранично КПП, после – флагове и паспорти. Скоро Република Слоуджамастан започва да прилича на истинска държава. „Внезапно започнах да купувам полицейски коли, монети и имиграционни кабини“, казва Уилямс.

Султанът и развитието на Slowjamastan

Уилямс обявява себе си за султан и започва да се облича в съответствие с ролята – с тъмни очила, униформи и орнаменти, които, признава той, напомнят театралния военен стил на либийския тоталитарен лидер Муамар Кадафи. В тази роля гласът на султана придобива особен акцент, който той нарича „GFA“ – general foreign accent („общ чуждестранен акцент“).

Пет години по-късно Слоуджамастан вече издава паспорти за пътешественици, които искат да станат неофициални граждани, отпечатва собствена валута и провежда церемонии по издигане на флага. Земята е разделена на щати, включително Dublândia, Bucksylvania и Queendom of Hotdamnastan. Султанът дори е написал национален химн: Слоуджамастан (I Think It's Going to Be an Awesome Place) на мелодията на Rocket Man на Eлтън Джон.

За желаещите да формализират участието си, се предлагат почетни титли. Уилямс казва: „Можеш да измислиш титла, да платиш малка такса и – бум – вече си член на парламента“.

Гражданство и общност в Slowjamastan

Въпреки че позициите в диктатурата имат цена (посланиците плащат $10–25/месец), гражданството е отворено и безплатно за всички. В момента микродържавата има 25 000 саморегистрирани „граждани“ от 120 държави – повече, отколкото имат някои признати нации, включително Ватикана, Тувалу и Палау. Докато много хора се включват в Slowjamastan само от разстояние чрез шеговитите публикации в социалните мрежи на микродържавата, общността провежда и срещи. Церемонии като пускането на първия военен кораб на нацията – повредена подводница на име SS Badassin, предназначена да „защитава земята от всякакъв контрабанден трафик“ – са отворени за всеки. Въпреки това, пълното гражданство (получено чрез онлайн формуляр) свързва хората с по-широкото изживяване и участие в живота на микродържавата.

Според Султана хората стават граждани на Слоуджамастан по различни причини. Някои са любопитни, други – забавлявани, а трети просто търсят отдих от останалия свят. Султанът описва растежа на страната като глобален, а не политически; последният наплив на кандидати от Бангладеш е доказателство, че привлекателността на Slowjamastan „не признава граници“.

Въпреки че султанът казва, че посетителите са добре дошли в пустинната територия на Slowjamastan, в момента там няма място за нощувки. За Уилямс, микронацията винаги е била свързана с пътувания.

„Slowjamastan не ми принадлежи“, казва той, преди да направи пауза и да се поправи. „Ами, аз съм диктатор. Но всъщност принадлежи на всички. За всеки човек означава нещо различно“.

Редактор: Цветина Петрова