Европейската служба за климатични промени „Коперник“ съобщи, че прогнозите все по-категорично сочат възможността за развитие на много силен феномен Ел Ниньо по-късно тази година.

„Между 1 май и 1 юни всички модели повишиха прогнозите си“, заяви пред АФП директорът на службата Карло Буонтемпо. По думите му вероятността е най-голяма за умерен до силен Ел Ниньо, като към момента все по-реалистичен изглежда сценарият за „силно или дори рекордно по мащаб събитие“.

Явлението “Ел Ниньо” може да повиши глобалните температури до нови рекорди

Ел Ниньо представлява естествен климатичен феномен, свързан със затопляне на водите в Тихия океан, който може да доведе до екстремни метеорологични явления по света, включително горещи вълни, суши, наводнения и рекордни температури.

Според учените комбинацията от климатичните промени и евентуален силен Ел Ниньо може допълнително да увеличи риска от екстремно време през следващите месеци.

Редактор: Цвета Лазаркова