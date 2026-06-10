Германски модел, изчезнал преди близо 11 години, е споменат в досиетата на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщава германското списание Der Spiegel.

Жената, идентифицирана само като Мишел, е напуснала семейния си дом през септември 2015 г. Тогава тя е била на 22 години и оттогава от нея няма никаква следа.

Разследват Андрю Маунтбатън по нови твърдения за сексуални престъпления, свързани с делото „Епстийн“

Според журналистическото разследване, преди да изчезне, Мишел дълго време е поддържала контакт с агент за набиране на модели на име Даниел Сиад, който е имал връзки с Епстийн. Тя е пребивавала в Дубай и други международни дестинации.

В момента Сиад е разследван във Франция по подозрения, че е съдействал на Епстийн при трафик и сексуална експлоатация на жени. Самият той отрича обвиненията.

Der Spiegel посочва, че името на Сиад многократно се появява в кореспонденцията на Епстийн. В някои от имейлите агентът е изпращал снимки на млади жени, придружени от техни физически данни и описания на външността им.

Сред изпратените кадри са били и тези на Мишел. В едно от съобщенията Сиад е написал на Епстийн: „Ще я харесаш“, въпреки че към момента няма категорични доказателства двамата някога да са се срещали на живо. Двама бивши сътрудници на милиардера, потърсени от германските журналисти, са заявили, че никога не са виждали Мишел.

Майката на изчезналата жена признава, че се страхува от най-лошото. „Мисля, че тя вече не е жива. Че нещо ѝ е било сторено“, споделя тя пред изданието.

Джефри Епстийн почина в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в сексуален трафик на непълнолетни

Редактор: Мария Барабашка