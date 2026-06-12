Народното събрание прие на първо четене на предложенията за промени в Закона за държавния дълг, внесени от парламентарната група на „Прогресивна България“.

Законопроектът беше подкрепен с убедително мнозинство - 181 депутати гласуваха „за“, нямаше гласове „против“, а деветима се въздържаха.

Сред основните промени е създаването на по-ясни правила за дейността на първичните дилъри на държавни ценни книжа, както и конкретизиране на условията, при които банки и инвестиционни посредници могат да участват на този пазар.

Депутатите гледат на първо четене Закона за държавния дълг

Предвижда се и въвеждането на единни клаузи за колективно действие при държавните облигации, емитирани след присъединяването на България към еврозоната, когато падежът им е над една година. Тези механизми ще позволяват промени в условията по емисиите след решение на Министерския съвет и по предложение на финансовия министър.

В проекта е заложена възможност Министерството на финансите да предлага държавни ценни книжа директно на граждани. За физическите лица няма да се начисляват такси и комисиони при първичното придобиване на тези инструменти, като разходите ще бъдат поети от държавния бюджет. Предвижда се също изграждането на електронна система, чрез която да се регистрира и обслужва търговията с ДЦК.