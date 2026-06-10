Китайски учени са открили най-голямото известно досега „гробище на китове” на дъното на Индийския океан, съобщава научното списание Nature.

Откритието разкрива стотици древни останки от китове, които са се превърнали в убежище за разнообразни общности от дълбоководни организми.

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Ръководителят на изследването Сяотун Пън от Китайската академия на науките, който лично е достигнал до района с малък подводен апарат, заяви пред АФП, че учените са останали „изумени”, когато са осъзнали мащаба на находката.

Според изследователите огромното струпване на близо 500 китови скелета е осигурявало храна и местообитание за редица видове в продължение на над 5 милиона години, превръщайки района в уникална екосистема на огромна дълбочина.

Откритието ще помогне за по-доброто разбиране на развитието на живота в океанските дълбини и ролята на китовите останки за поддържането на биологичното разнообразие в тези екстремни среди

Редактор: Мария Барабашка