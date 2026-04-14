Колумбийското правителство планира рязко намаляване на броя на хипопотамите, които са потомци на животните от частния зоопарк на наркобарона Пабло Ескобар. Решението е продиктувано от факта, че те са се превърнали в инвазивен вид, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Министърът на околната среда Ирене Велес Торес обяви, че властите възнамеряват първоначално да унищожат около 80 животни. Тази мярка се предприема, след като усилията за преместване на хипопотамите в зоологически градини и паркове в Мексико, Индия и Филипините са завършили без успех. От министерството подчертават, че са необходими спешни действия за ограничаване на популацията.

Учените предупреждават, че присъствието на тези животни нарушава местните екосистеми и застрашава естествени видове като морски крави и речни костенурки. Освен това хипопотамите нанасят сериозни щети на земеделските земи и представляват реален риск за сигурността на хората.

Хипопотамите в Колумбия са потомци на четири животни, които Пабло Ескобар внася от Африка за имението си „Hacienda Napoles”. След като наркобаронът е убит от силите за сигурност през 1993 г., стопанството запустява. Животните успяват да избягат в близките речни басейни, където поради липсата на естествени врагове се размножават бързо и се разпространяват в целия регион.

