Зоопаркът в полския град Граднск показа най-новия си питомец - бебе от застрашения от изчезване вид хипопотам пигмей, който се среща в Африка. Малкото е женско и е рожба на Сапо и Малела - двойка, която участва в международна програма за развъждане и опазване на вида.

Бебето все още няма име, но от ръководството на зоопарка посочват, че е стартирана благотворителна инициатива, в която дарители могат да наддават за правото да изберат как да се казва хипопотамчето. Събраните средства ще бъдат използвани за продължаване на усилията за опазване на вида.

Заснеха Омура албинос - един от най-мистериозните китове в света (ВИДЕО)

За вида се заговори през 2024 г., след като хипопотамче в Тайланд на име Му Денг придоби изключителна популярност в социалните мрежи. Хипопотамите пигмеи са значително по-малки от обикновените речни хипопотами, които могат да достигнат до около 4 080 килограма.

Видът е включен в списъка на застрашените, като се смята, че в дивата природа са останали само няколко хиляди - основно в Западна Африка. Загубата на местообитания заради обезлесяване и земеделие, заедно с бракониерството, са основните заплахи за оцеляването им.

Редактор: Станимира Шикова