Украйна ще повиши възнагражденията на военнослужещите, ще въведе нови договори за военна служба и ще разшири възможностите за привличане на чуждестранни доброволци. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски след правителствено съвещание.

По думите на Зеленски армейските бригади ще получат възможност директно да разполагат със средства и самостоятелно да организират обучението на новобранците. Целта е да бъдат създадени по-ясни и привлекателни условия за военна служба чрез по-високи възнаграждения и нови форми на договори за постъпване в армията.

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Президентът съобщи, че още този месец минималното възнаграждение за военнослужещи в тилови части ще достигне 30 000 гривни месечно, което се равнява на близо 579 евро. За пехотинците, участващи пряко в бойни действия на фронта, средното месечно възнаграждение ще бъде около 300 000 гривни или близо 5 800 евро. Зеленски подчерта, че колкото повече бойни мисии изпълнява един военнослужещ, толкова по-високо ще бъде заплащането му.

Предвиждат се и нови договори за фронтовите части със срок от 10, 14 или 24 месеца и ясно разписани условия. Освен това украинският държавен глава е разпоредил да бъдат създадени повече механизми за набиране на чуждестранни доброволци. По данни на украински военни издания от началото на войната близо 10 000 доброволци от над 70 държави са се присъединили към въоръжените сили на страната.

Според “Ройтерс” увеличението на военните разходи е възможно благодарение на значителното външно финансиране, което позволи на Киев да увеличи бюджета си за отбрана до рекордни нива през тази година. Зеленски заяви, че държавата разполага с необходимите средства, за да осигури по-високите възнаграждения и да продължи реформите в армията.

Редактор: Ралица Атанасова