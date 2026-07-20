Рядко виждано двойно торнадо беше заснето от граждани в Швеция. Двете фунии ясно личат край градче с 3000 жители, разположено на 80 километра северно от Гьотеборг. Според местните жители, които заснели кадрите, двойното торнадо се сляло в една, по-голяма фуния.

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В Швеция през уикенда имаше бури, проливни дъждове и локални наводнения. Нямаше пострадали и сериозни щети. Торнадото също не е причинило разрушения.

Редактор: Станимира Шикова