Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и съпругата му Уша станаха родители на момченце. Четвъртото дете в семейството се е родило в неделя и се казва Алекс Нийл Ванс.

В социалните мрежи щастливият татко написа, че съпругата му и бебето са добре и благодари на лекарите от Националния медицински център "Уолтър Рийд".

СНИМКИ НА ДЖЕЙ ДИ ВАНС СЪС СЕМЕЙСТВОТО МУ ВИЖТЕ ТУК

Ванс и съпругата му Уша имат още три деца - Юън на 9 години, Вивек на 6 години и Мирабел на 4 години. А Алекс е първото бебе, което се ражда по време на мандата на действащ вицепрезидент от 156 години насам.

Редактор: Маргарита Стоянчева