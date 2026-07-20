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Гордият татко благодари на лекарите, грижещи се за съпругата му
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и съпругата му Уша станаха родители на момченце. Четвъртото дете в семейството се е родило в неделя и се казва Алекс Нийл Ванс.
В социалните мрежи щастливият татко написа, че съпругата му и бебето са добре и благодари на лекарите от Националния медицински център "Уолтър Рийд".
СНИМКИ НА ДЖЕЙ ДИ ВАНС СЪС СЕМЕЙСТВОТО МУ ВИЖТЕ ТУК
Ванс и съпругата му Уша имат още три деца - Юън на 9 години, Вивек на 6 години и Мирабел на 4 години. А Алекс е първото бебе, което се ражда по време на мандата на действащ вицепрезидент от 156 години насам.Редактор: Маргарита Стоянчева
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