В разгара на сезона за летните отпуски трафикът на граничен пункт „Капитан Андреево” в посока Турция достигна рекордни нива. Пътуващите чакат на километрични опашки и часове чакане в условията на високи температури, достигащи 32-33 градуса.

Ситуацията на границата е изключително натоварена, като подобно струпване на автомобили се случва едва един или два пъти в годината. Колоната от леки коли излиза извън рамките на самия граничен пункт и се простира на около километър и половина - два, достигайки до края на автомагистрала „Марица”. Към това разстояние се прибавя и чакането в самия плац на пункта до бариерите за контрол, който е пълен с автомобили.

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

Около 95% от преминаващите са турски гастарбайтери, които пътуват от Западна Европа към родината си за лятната си отпуска. Тази тенденция се повтаря традиционно от десетилетия. Хората споделят, че чакат по 8 - 10 часа на българо-сръбската граница.

На „Капитан Андреево” положението е сходно – в най-натоварените моменти преминаването през българския пункт и турския „Капъкуле" отнема между 5 и 8 часа.

Данните на „Гранична полиция" потвърждават безпрецедентния трафик. През последното денонощие на пункта са обработени 10 120 леки автомобила, което е рекорд.

Очакванията са интензивният трафик в посока Турция да се запази поне още една-две седмици.

Същевременно започва да се засилва и движението в обратната посока. Опашките от автомобили, пътуващи от Турция обратно към Западна Европа, ще продължат да бъдат големи до края на август, когато приключват отпуските на пътуващите.