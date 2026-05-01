Огромни задръствания и дълги часове чакане на българо-турската граница днес. Зрители на NOVA сигнализираха, че автобусите чакат на граничния пункт "Капъкуле - Капитан Андреево" повече от 10 часа, за да влязат в България.

Закъснения от половин ден има дори и при редовните автобусни линии.

В празничния ден: Очаква се засилен трафик

Голяма част от хилядите пътници минават за първи път през границата и това налага регистрирането им в шенгенската информационна система, което допълнително забавя процеса. Леките коли също чакат с часове.

