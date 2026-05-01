Днес се очаква засилен трафик по цялата републиканска пътна, тъй като 1 май е почивен ден. На изходите на София традиционно интензивно ще е движението към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.

По прогнозни данни днес се очаква около 111 000 автомобила да напуснат столицата. Най-много задръствания се очакват до обяд. Между 9 ч. и 14 ч. ще е ограничено движението на превозните средства над 12 тона, излизащи от София.

Инспектор Велин Тодоров от „Пътна полиция“ представи организацията за предстоящите почивни дни, като посочи, че са „изготвили разстановки на територията на различните областни дирекции на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на безопасното придвижване“. По думите му екипите са множество, а различните структури са „осигурили достатъчен брой както екипи, така и технически средства“.

Инспекторът подчерта, че дейността им ще бъде насочена „както към недопускането или пресичането на различен род нарушения, така и към видимо присъствие и готовност за подпомагане на изтеглянето на трафика“. По отношение на контрола той допълни, че ежедневно се провеждат акции „по недопускане управление след употреба на алкохол и друг род нарушения“.

В рамките на празничните дни е „създадена организация за ограничаване движението на тежкотоварни автомобили от столицата към вътрешността на страната по основните направления“, включително магистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и път I-1. Специално внимание се обръща на района на пътен възел Симитли, където е въведено „реверсивно движение“ – на 1 май са осигурени две ленти към Кулата и Банско, а на 3 май ще има две ленти в посока София.

