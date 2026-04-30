В почивните дни около 1 май и Гергьовден се очаква засилен трафик по цялата републиканската пътна мрежа. Броят на превозните средства ще достигне около милион и 700 хиляди автомобила за денонощие.

Основният поток традиционно ще бъде към автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Най-интензивно ще е движението в следобедните и вечерните часове днес, както и до обяд на 1 май. Част от пътуващите ще тръгнат и в деня преди Гергьовден, като комбинират почивния ден с предстоящия уикенд.

20-километрова колона от тирове преди ГКПП "Капитан Андреево"

