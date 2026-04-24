Тази сутрин последните чакащи камиони са между Любимец и Свиленград
Огромни колони от товарни автомобили задръстват магистрала "Марица" преди граничния пункт "Капитан Андреево".
Тази сутрин последните чакащи камиони са между Любимец и Свиленград. Плътната колона е дълга почти 20 километра. Повечето тирове са в аварийната лента, но има участъци, в които са в две колони и движението на останалите автомобили е силно затруднено и опасно.
Справката на Агенция "Митници" показва, че през последните дни на денонощие през "Капитан Андреево" минават по около 2500 камиона, от които повечето на изход към Турция. Трафикът е изключително интензивен и се работи в пълен синхрон на пълен капацитет, коментираха от Агенцията пред NOVA.
