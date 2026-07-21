Мачът между „Ботев” (Пловдив) и „Локомотив” (София) ще се играе днес, след като в понеделник беше прекъснат на петата минута заради силната буря, ударила Пловдив в понеделник.

„В момента водя война, но аз ще бъда победителят“: Любо Пенев пое „Локомотив“ София

Двата тима излязоха на терена в подкрепа на треньора на „червено-черните” Любослав Пенев, който продължава битката си с коварно заболяване. В проливния дъжд играчите останаха на игрището и го аплодираха, облечени с фланелки в негова подкрепа.

Редактор: Ивайла Маринова