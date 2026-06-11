„В момента се чувствам добре, това е война. Но аз ще бъда крайният победител“. С тези думи започна първото си изявление като старши треньор на „Локомотив“ София Любослав Пенев, който официално се завръща в професията, след като в последните месеци се бореше със онкологично заболяване.

Легендата на българския футбол представи новото си назначение с ясно послание, че вече гледа само напред към работата си. „Темата е футбол. Всеки се променя с времето. Наблюдавал съм всичко в българския футбол“, подчерта Пенев.

Любо Пенев е новият треньор на „Локомотив“ София

Той заяви, че лечението му продължава, но състоянието му се подобрява. „Изследванията са добри. Това ми дава възможност да се върна към моето ежедневие. Вярвам, че с тази крачка ще се възстановя напълно“, каза новият наставник на столичния клуб.

Пенев отказа да влиза в подробности около здравословното си състояние, като подчерта, че се доверява на лекарите си в България и Германия. „Не съм много по приказките. За мен се грижат отлични специалисти и имам доверие. Няма мърдане - следвам всичко“, заяви той.

Любослав Пенев се завърна в България

По отношение на новия си пост при „железничарите“, Пенев коментира, че разговорите с ръководството са протекли гладко и с обща визия. „Собствениците ги интересува футбол. Имаме много добър синхрон и мислим в една посока“, каза той.

Легендарният нападател си постави високи цели за предстоящия сезон. „Винаги си поставям големи цели. Желая по-добри резултати от миналия сезон. Няма да има комфорт - ще има конкуренция и изисквания“, подчерта той.

Пенев припомни и личната си връзка с клуба. „Баща ми и чичо ми са тръгнали от „Локомотив“. Тази връзка от днес се подновява“, каза той.

Редактор: Цветина Петкова