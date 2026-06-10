„Локомотив“ София назначи нов старши треньор - легендата на българския футбол Любослав Пенев, научи NOVA.

Преди седмица собственикът на „Локомотив“ София Веселин Стоянов обяви, че клубът ще назначи Пенев за старши треньор. Договорът ще бъде за срок от 1+1 години. Само преди дни Стоянов потвърди, че се водят преговори с бившия национал.

Любослав Пенев се завърна в България

Пенев се бори с онкологично заболяване, за което стана известно в края на 2024 г. Той премина лечение в Германия, а в началото на 2026 г. се завърна в България и продължи терапията си у нас. През март той заяви пред испанска медия, че се чувства добре и получава подкрепа за лечението си.

За Пенев това е второ тежко здравословно изпитание след 1994 г., когато подобен проблем му попречи да участва на Световното първенство в САЩ, където България завършва на четвърто място. В треньорската си кариера Пенев е водил „Локомотив“ Пловдив (2024), „Хебър“, ЦСКА 1948, „Царско село“, ЦСКА, „Литекс“, „Ботев“ Пловдив и втория отбор на „Валенсия“.