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В сложната операция е участвал екип от над 20 специалисти
При изключително рядка и високорискова бременност, австралийка роди четири еднояйчни момичета - Емили, Хариет, Катрин и Алекса. Бебетата се появиха на бял свят в Кралската болница в Бризбейн чрез планово Цезарово сечение.
В сложната операция е участвал екип от над 20 специалисти. Медиците отбелязват, че подобна бременност е изключително рядка и се случва приблизително веднъж на 15 милиона случая. В момента момиченцата тежат малко над 1 килограм всяко и се намират под денонощна грижа в отделението за интензивно лечение на новородени.
Четиризнаци се родиха в Словения
„Произлизат от една-единствена оплодена яйцеклетка, която впоследствие се е разделила на четири, което е изумително. По света има едва няколко подобни случая – буквално два. Това обаче е единственият известен случай в Австралия”, каза акушер-гинекологът в Кралската болница в Бризбейн Алекса Бендал. И добави: „При многоплодните бременности, които обикновено са с близнаци, споделянето на една обща плацента носи много висок риск от усложнения. Тази бременност обаче беше голяма изненада. Дженитар вече има четири деца, когато зачева - едното още е кърмаче. Когато разбраха, че очакват още четири бебета вместо едно, бяха в пълен шок”.Редактор: Ивайла Маринова
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