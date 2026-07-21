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По случая тече разследване
Двама очевидно пияни пилоти са били отстранени от работа преди полет от Женева, съобщиха от швейцарския авиопревозвач „Суис“. По случая, който датира от май месец, но е обявен едва сега, се води разследване за нарушение на принципите на авиопревозвача за безопасност.
Сигналът за нарушението бил подаден от членове на екипажа на самолета, с който провинилите се трябвало да летят. Националността им все още не е разкрита, нито крайната дестинация, до която трябвало да стигнат.
В последните месеци мъжете не са упражнявали професията си, пише Yahoo News.
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Това е вторият авиоинцидент, за който се съобщава в последните 24 часа. В понеделник френски и испански медии съобщиха вчера, че два испански самолета, движещи се над Канарските острови, едва не са се сблъскали във въздуха на 10 юли. Машините летели на една и съща височина и по една траектория. Изпълнявали полети между Испания и Бразилия и ударът бил избегнат в последния момент.
Първата машина е била „Еърбъс 321 Екс Ел Ер“ на „Иберия“, изпълняваща полет от Ресифе за Мадрид. Втората машина е била „Боинг“ 787-9 на „Еър Еуропа“, изпълняващ полет между Мадрид и Сао Пауло.
Редактор: Ивета Костадинова
SWISS pilotları alkol ihlali nedeniyle uçuştan alındı https://t.co/FZ56tqNCZ0— herdem_aviation (@muratherdemm) July 21, 2026
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