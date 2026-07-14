Сръбският гражданин Любиша Карович оцеля по чудо след драматичен инцидент на борда на самолет Boeing 737 NG на Ryanair, изпълняващ полет от Солун до германския град Меминген. По време на полета прозорецът до мястото му се е разбил след повреда в двигателя, а внезапната декомпресия засмукала част от тялото му извън самолета.

Инцидентът станал малко след излитането от летището в Солун. Според свидетелства на пътници се чул силен взрив, след като част от двигателя се откъснала и ударила прозореца до седалката на Карович. Стъклото се пръснало, а силата на въздушния поток изтеглила мъжа навън, като главата и раменете му останали извън корпуса на самолета.

Част от двигател на самолет се откъсна и удари прозорец, има ранен пътник

Съпругата му Светлана Гъркович разказа, че е реагирала инстинктивно и е успяла да го задържи, докато други пътници се притекат на помощ.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

„Хванах го за краката. В главата ми имаше само една мисъл – ако ни е писано да загинем, ще загинем заедно. Беше ужасяващо“, споделя тя.

По думите ѝ в продължение на няколко минути е полагала свръхчовешки усилия да не позволи на съпруга си да бъде изтеглен навън, докато кислородните маски не паднали и други пасажери не помогнали за връщането му в кабината.

„Дойдоха хора да ми помогнат. Спомням си един мъж и една жена. Той помогна много както на мен, така и на Любиша. Бих искала някой ден да го срещна отново и лично да му благодаря“, казва Светлана пред гръцката обществена телевизия ERT.

Според разказите на очевидци пътниците дори опитали да запушат отвора с куфар, но въздушното налягане незабавно го изхвърлило.

Любиша Карович е настанен в университетската болница AHEPA в Солун. Съпругата му съобщава, че той е получил сериозни травми в областта на врата и раменете, както и изгаряния от триене. По време на инцидента е губил съзнание няколко пъти и почти няма спомени за случилото се.

„Той все още е в шок. Щом чуе звук от самолет, започва да трепери. И аз съм много зле - приемам успокоителни. Мислех, че ще се разбием“, разказва тя.

Светлана твърди още, че помощта е дошла основно от пътниците на борда, докато реакцията на кабинния екипаж не била адекватна.

Междувременно семейството е ангажирало авиационен експерт, който оспорва първоначалното обяснение на Ryanair. Според авиокомпанията прозорецът се е отделил по време на полета, но техническият консултант Христос Главопулос смята, че причината е различна.

„Прозорецът не се е откачил сам. Той е бил разбит от предмет, изхвърлен от двигателя. Най-вероятно става въпрос за умора на материала или повреда в температурен датчик, довела до откъсване на част от лопатка, която е пробила корпуса и стъклото“, обяснява експертът.

След инцидента Boeing 737-800 кръжал над района на Солун повече от час, преди да извърши аварийно кацане. Останалите пътници по-късно били транспортирани до Германия с друг полет, а разследването на причините за произшествието продължава.

Прецедент през 2018 г.

Счупен прозорец и кислородни маски, висящи от тавана в самолет. Подобен инцидент се случва през 2018 г. с друг Boeing 737 NG. Перка на вентилатор в двигателя на превозното средство на Southwest Airlines се чупи, с което счупва и един от прозорците. Един от пътниците е засмукан частично, той обаче загива при инцидента. 43-годишният мъж беше първият човек, загинал при катастрофа с пътнически самолет в САЩ от девет години.

След този инцидент, Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ призова Boeing да преработи структурата на капака на вентилатора на самолетите 737 NG. През 2016 г. се е случила повреда на двигателя на друг Southwest 737 NG.

През 2023 г. FAA издаде директива, изискваща редизайнът на Boeing до юли 2028 г.

Тами Джо Шултс, която спечели похвали за хладнокръвното си поведение по време на полета на Southwest, каза в петък, че е била изненадана и поразена от някои от приликите.

„Имат двигател, който спира. Има външни повреди. Не е просто двигател, който е спрял да работи и затова има повече съпротивление“, каза тя в интервю.

Редактор: Цветина Петкова