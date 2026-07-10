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Инцидентът станал във въздушното пространство над Скопие
Сериозен инцидент е станал по време на сутрешен полет на авиокомпания Ryanair от Солун към Мюнхен, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.
По информация на медията, когато самолетът се намирал в небето над Скопие, пилотите установили сериозна повреда в единия от двигателите, която не могла да бъде отстранена по време на полета.
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Ατύχημα στον αέρα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο. https://t.co/hhx0XD9VOZ— Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (@Kathimerini_gr) July 10, 2026
Екипажът взел решение незабавно да прекрати полета и да се върне в Солун, като е започнал аварийно снижаване. След безопасното кацане станало ясно, че двигателят е претърпял сериозни повреди.
Αναγκαστική προσγείωση στο Αεροδρόμιο "Μακεδονία" - Έσπασε παράθυρο σε πτήση προς το Μόναχο (βίντεο)|https://t.co/8YpbiiRXxk#Ant1news #Αεροπλάνο #Μακεδονια #Μόναχο pic.twitter.com/2oDTbLgaK8— Ant1news.gr (@AntennaNews) July 10, 2026
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При кацанет част от двигателя се откъснала и ударила прозорец на самолета. В резултат на инцидента един от пътниците е получил леки наранявания.
Машината се приземила успешно на летището в Солун. По случая се извършва проверка за изясняване на причините за повредата.Редактор: Цветина Петкова
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