Сериозен инцидент е станал по време на сутрешен полет на авиокомпания Ryanair от Солун към Мюнхен, съобщава гръцкото издание „Катимерини“.

По информация на медията, когато самолетът се намирал в небето над Скопие, пилотите установили сериозна повреда в единия от двигателите, която не могла да бъде отстранена по време на полета.

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Ατύχημα στον αέρα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο. https://t.co/hhx0XD9VOZ — Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (@Kathimerini_gr) July 10, 2026

Екипажът взел решение незабавно да прекрати полета и да се върне в Солун, като е започнал аварийно снижаване. След безопасното кацане станало ясно, че двигателят е претърпял сериозни повреди.

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При кацанет част от двигателя се откъснала и ударила прозорец на самолета. В резултат на инцидента един от пътниците е получил леки наранявания.

Машината се приземила успешно на летището в Солун. По случая се извършва проверка за изясняване на причините за повредата.

Редактор: Цветина Петкова