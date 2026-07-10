Франция е първият полуфиналист на световното първенство. "Петлите" не срещнаха проблеми в двубоя срещу Мароко, побеждавайки африканската държава с 2:0.

Двете попадения за отбора воден от Дидие Дешан бяха дело на Килиан Мбапе, който вече има 8 гола на този Мондиал, и Усман Дембеле.

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Повече от 20 000 пожарникари, полицаи и жандармеристи бяха мобилизирани във Франция, за да отговарят за обществения ред. Много от магазините, ресторантите и спирки на метрото бяха затворени, за да се избегнат. По същата логика в страната не се правят и фен зони.

В страната живее най-голямата мароканска общност. Голяма част от футболистите на националния отбор на Мароко са родени в Мароко и са тренирали във френските школи.

Любопитното е, че 99 от играчите на това Световно първенство са обучавани от френски национални школи.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

В следващата фаза световните шампиони от 2018 очакват победителя от двойката Испания - Белгия.

Снимка: БГНЕС/ЕПА