Шестима пътници бяха ранени днес след авария при излитането на самолет на Швейцарските авиолинии от индийската столица Делхи за Цюрих, предаде индийската новинарска агенция ПТИ. На борда на самолета е имало 232 пасажери. Възникнал е проблем с двигателя.

Самолет с 55 души на борда кацна аварийно на плаж в Сомалия (ВИДЕО)

Шестимата ранени са минали своевременно медицински преглед, информира говорител на авиокомпанията, без да дава подробности. Дим е бил забелязан от лявата страна на един от колесниците на самолета, като екипажът е спрял излитането и е приложил план за действие при авария.

