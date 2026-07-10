75-годишна жена от Димитровград е станала жертва на онлайн измама, след като ѝ било обещано дарение от 550 000 евро. Случаят е отпреди година, но сигналът е подаден в полицията преди няколко дни, предаде кореспондетът на БТА в Хасково.

Жената се свързала чрез социалните мрежи с представила се като Мери Франсоа от Франция. Тя обяснила, че дълги години подпомагала бедни и болни хора, но заради тежко заболяване искала да прехвърли събраните 550 000 евро на димитровградчанката, за да продължи благотворителната ѝ дейност.

Мними глухи събират "дарения" по магазини

Мнимата французойка уверила пенсионерката, че с нея ще се свържат адвокат и банкер от Европейската банка, които да организират прехвърлянето на средствата. През изминалата година жената изпратила 5000 лева, а впоследствие превела и още 1500 евро по различни банкови сметки за уж необходимите процедури по легализиране на документите.

Жената подала сигнал в полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Ралица Атанасова