Гръцките власти са арестували двама български граждани във връзка с възникнал пожар в района на Акротири, край Кавала. Освен задържането им, на двамата е наложена и административна санкция в размер на 2000 евро, съобщава полицията.

Според резултатите от разследването огънят е тръгнал по време на работа с електрическа машина. Искри от оборудването са подпалили суха растителност и храсти в района.

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Благодарение на навременната намеса на пожарникарите, пламъците са били овладени бързо и не са успели да се разраснат въпреки силния вятър.

Статистиката на противопожарните служби показва, че от началото на годината в Гърция са наложени 528 административни глоби за нарушения, свързани с възникването на пожари, на обща стойност над 500 000 евро. Освен това 169 души са били задържани за причиняване на пожари.

Редактор: Цветина Петкова