Гръцките власти задържаха 76-годишен мъж по подозрение, че е предизвикал мащабния пожар в района на Ореокастро, близо до Солун, съобщи кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

По случая са се включили и специализирани разследващи от Атина, които работят съвместно с местните служби за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Според първоначалните данни огънят е възникнал след рисково шофиране на възрастния мъж. Разследващите смятат, че при маневри с автомобила му са се образували искри, които са подпалили суха растителност. По време на проверката е установено още, че той е бил под въздействието на алкохол.

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Мъжът е арестуван ден след избухването на пожара. Огнената стихия вече е овладяна, но в района на засегнат завод за рециклиране все още има отделни тлеещи огнища. Според пожарната служба пълното потушаване на пожара може да отнеме още няколко дни заради голямото количество леснозапалими материали на територията на предприятието.

Жители на западните квартали на Солун продължават да усещат силна миризма на изгоряло, причинена от тлеещите отпадъци. От гръцката пожарна отново подчертаха, че човешката небрежност остава сред основните причини за възникването на горски и индустриални пожари в страната.

Редактор: Цветина Петкова