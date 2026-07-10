Израел е предоставил на Съединените щати разузнавателна информация за нов и конкретен ирански план за покушение срещу президента Доналд Тръмп, съобщава CNN.

Според информацията американските служби отдавна следят постоянен поток от данни за потенциални заплахи срещу Тръмп, идващи от Иран. Новото предупреждение от Израел обаче се отличава с това, че съдържа информация за конкретен, наскоро разработен заговор, който до този момент не е бил известен на Вашингтон.

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Почти по същото време и The Wall Street Journal съобщи, че израелското разузнаване е информирало американските власти за нов план на Техеран за покушение срещу държавния глава.

Разкритията идват на фона на рязката ескалация на напрежението между САЩ и Иран след подновените американски въздушни удари по ирански цели и последвалите ответни атаки на Техеран срещу американски бази в Близкия изток.

Информацията хвърля нова светлина и върху засилените мерки за сигурност около американския президент по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. По-рано стана ясно, че по препоръка на „Сикрет сървис“ Тръмп е напуснал Турция с по-стария самолет Air Force One, вместо с новия, предоставен от Катар. Самият президент коментира пред журналисти, че е „номер едно в списъка на Иран“, но подчерта, че промяната в полета не е била продиктувана от конкретна непосредствена заплаха.

Засега нито Белият дом, нито израелските или иранските власти са коментирали официално информацията за предполагаемия заговор.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху и президентът на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, по време на който са потвърдили намерението си да продължат тясната координация между двете държави по ключови въпроси на сигурността, съобщиха от кабинета на Нетаняху.

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Според информацията Тръмп е запознал израелския лидер с последните действия на САЩ в района на Персийския залив на фона на ескалацията на напрежението с Иран.

Двамата са обсъдили и отношенията с Турция. Нетаняху е изразил загриженост от изявленията на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и представители на неговото обкръжение, които според израелската страна поставят под въпрос правото на Израел на съществуване.

Редактор: Цветина Петкова