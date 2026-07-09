Американските тайни служби (Secret Service) са препоръчали на президента Доналд Тръмп да напусне Турция с досегашния президентски самолет Air Force One, а не с новия самолет, подарен от Катар и наскоро модернизиран за нуждите на държавния глава. Причината е била повишеното напрежение в Близкия изток и опасенията, свързани с ескалацията на конфликта с Иран, съобщи ABC News.

Решението не е било продиктувано от конкретна заплаха, а от предпазни съображения и разлики в нивото на защитните системи между двата самолета. Според американски представители препоръката е била направена „от изключителна предпазливост“ на фона на нестабилната обстановка в региона.

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По-рано през деня новият самолет, предоставен от Катар, е напуснал срещата на върха на НАТО в Турция и е отпътувал към британската военновъздушна база Милдънхол в Англия. Тръмп обясни, че това е било необходимо, за да могат представители на американските въоръжени сили да разгледат машината.

Въпреки това президентът беше запитан дали промяната в плановете за полета е свързана със съображения за сигурност. Той категорично отрече подобна връзка, но същевременно напомни, че според него е „номер едно в списъка за ликвидиране на Иран“.

В крайна сметка Тръмп отпътува от Турция с традиционния Air Force One, а впоследствие трябваше да се присъедини към новия самолет във Великобритания.

Според източници на ABC News по време на полета на пътниците на борда е било разпоредено да държат щорите на прозорците спуснати. Данни от системите за проследяване на полети показват още, че самолетът с президента не е активирал публичния си транспондер до момента, в който е навлязъл над Черно море в района на Истанбул.

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Макар да продължи да твърди, че не е имало конкретен риск за сигурността, Тръмп допусна, че инструкциите към пътниците може да са били свързани с характера на мисията.

„Вероятно това е било защото летяхме по опасен маршрут“, коментира американският президент.

Случаят идва на фона на рязкото покачване на напрежението между Вашингтон и Техеран след последните американски удари по ирански цели и последвалите заплахи за ответни действия срещу американски интереси в региона.

Редактор: Цветина Петкова