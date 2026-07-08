В Барселона беше регистрирана максимална температура от 40,7 градуса, най-високата стойност за 112 години наблюдения, съобщиха метеорологични агенции, докато нова гореща вълна обхвана Испания.

Предварителното измерване в обсерваторията „Фабра“ в хълмистите западни покрайнини на Барселона надмина предишния рекорд от 40 градуса, отчетен на 30 юли 2024 г., съобщи регионалната метеорологична служба „Метеокат“ в X.

🌡️40,5 ºC de temperatura màxima provisional a l'estació automàtica de l'Observatori Fabra de #Barcelona. Supera el rècord absolut de la seva sèrie de 112 anys de dades (40,0 ºC el 30/07/2024). — Meteocat (@meteocat) July 8, 2026

На сайта на „Метеокат“ беше посочено, че температурата в обсерваторията е достигнала 40,7 градуса, след като по-рано в X бе съобщено за рекорд от 40,5 градуса.

Европа преживява повече горещи вълни от преди десетилетия, предупреждава експерт

На летище „Ел Прат“ в Барселона, което се намира почти на морското равнище до Средиземно море, термометърът показа 37,7 градуса. Това е най-високата стойност от началото на измерванията там през 1924 г., съобщи националната метеорологична агенция AEMET.

„Барселона регистрира най-горещия си ден“, потвърди говорителят на AEMET Хосе Анхел Нунес, като уточни, че двете станции са основните референтни обсерватории за града.

Близостта до Средиземно море обикновено смекчава жегите във втория по големина град в Испания, който е и световна туристическа дестинация.

Горещата вълна, започнала в Испания в неделя, се очаква да продължи до четвъртък, като тази седмица на някои метеорологични станции бяха отчетени температури над 44 градуса.

AEMET издаде най-високия червен код за горещини в части от регионите Каталуния и Валенсия.

Втората по степен оранжева тревога беше в сила за голяма част от централните, южните и североизточните райони на страната, включително Барселона.

Изключителната гореща вълна, която обхвана голяма част от Европа в края на юни, доведе до най-високите среднодневни температури в континентална Испания за този месец поне от 1950 г. насам, 28,17 градуса.

Според оценки на системата за наблюдение MoMo над 1000 смъртни случая в Испания през миналия месец може да са свързани с горещините.

Учените посочват, че причинените от човека климатични промени увеличават интензивността, продължителността и честотата на екстремни метеорологични явления като горещите вълни.

Редактор: Мария Барабашка