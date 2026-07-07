В нови изображения, заснети от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ на НАСА по повод четвъртата годишнина от началото на научната му дейност, една добре позната галактика се разкрива като далеч по-богата и сложна, отколкото някога е била виждана.

Безпрецедентната чувствителност на телескопа в близкия и средния инфрачервен диапазон му позволява да проникне през плътните облаци прах, които скриват центъра на галактиката Кентавър А във видимата светлина. Така става видима гъста „тъкан“ от отделни звезди и една активна, постоянно променяща се галактика.

Телескопът „Джеймс Уеб“ на НАСА показа ядрото на спирална галактика (ВИДЕО+СНИМКИ)

Кентавър А се намира на около 11 милиона светлинни години от Земята – сравнително близо по космическите мащаби. За разлика от повечето близки галактики обаче, тя е изключително активна, което я прави ценна естествена лаборатория за изучаване на начина, по който галактиките и свръхмасивните черни дупки се формират, растат и еволюират заедно.

July 12th is Webb’s 4th science anniversary!



When we dive deeper into the familiar galaxy Centaurus A, our view becomes richer and stranger— a vivid record of cosmic history.https://t.co/lUTv8fE451 pic.twitter.com/9koEKVeoSR — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 6, 2026

В центъра на галактиката се намира свръхмасивна черна дупка, която активно поглъща заобикалящата я материя. В процеса тя изхвърля мощни струи от частици и освобождава огромни количества енергия, оформяйки структурата и развитието на цялата галактика.

В същото време Кентавър А носи следите от драматичното си минало – преди около 2 милиарда години тя се е сблъскала с друга галактика. Последиците от това сливане са видими и днес в необичайната ѝ структура и в продължаващото образуване на нови звезди.

Учени забелязаха най-яркото изригване от свръхмасивна черна дупка

Наблюденията във видимата светлина, направени с космическия телескоп „Хъбъл“ на НАСА, не успяваха да разкрият централната област на галактиката, тъй като тя е скрита зад плътни облаци космически прах. От своя страна, вече изведеният от експлоатация космически телескоп „Спицър“ на НАСА успяваше да покаже големите структури в инфрачервения диапазон, но без да различава отделните звезди. Сега „Джеймс Уеб“ предлага едновременно безпрецедентна яснота и детайли, разкривайки вътрешната структура на галактиката звезда по звезда.

„Нито един телескоп сам по себе си не може да разкаже цялата история“, казва Шон Домагал-Голдман, директор на отдела по астрофизика в централата на НАСА във Вашингтон. „Научните открития се натрупват с времето, а новите обсерватории надграждат основите, положени от предишните мисии. „Джеймс Уеб“ е най-голямата крачка напред досега, защото отваря прозорец към дължини на вълните и детайли, които никога преди не са били достъпни. Това позволява на астрономите да изследват структури и процеси, които другите телескопи не можеха да видят", допълва той.

Прах, който буди възхищение

Наблюденията на „Джеймс Уеб“ в средния инфрачервен диапазон разкриват богатите прахови структури на галактиката, които сияят в сложни форми, изненадващи и дори озадачаващи астрономите. През центъра на галактиката преминава изкривена прахова ивица, а фини нишки от материя се простират навън като космически облаци.

Зрелищен кадър от „Джеймс Уеб“ разкрива как умираща звезда се разпада на прах (СНИМКА)

Особено необичайна е структурата с форма на буквата „S“, която се откроява най-ясно в изображението, направено с инструмента MIRI (Mid-Infrared Instrument) на телескопа „Джеймс Уеб“. Тя поражда редица въпроси, на които предстои да бъде намерен отговор. Какво е създало тази форма? Как черната дупка влияе върху нея? Или тя е резултат от интензивното звездообразуване, предизвикано от древното сливане на две галактики?

This combined view of Centaurus A from Webb in near and mid-infrared exposes a warped disk of gas and dust left behind by a collision with another galaxy billions of years ago. The grainy glow is actually a dense field of millions of individually resolved stars. pic.twitter.com/cJXmwOAAH7 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 6, 2026

Много от ярките червени точки в изображението от MIRI са богати на прах звезди или звездни „родилни домове“, където остаряващи звезди изхвърлят материя обратно в Космоса, а на други места се раждат нови звезди.

Този космически прах е основната "суровина" за бъдещите поколения звезди и планети, което го превръща в ключов елемент от непрекъснатия жизнен цикъл на галактиката.

История, записана в звездите

Благодарение на изключително високата разделителна способност на „Джеймс Уеб“, астрономите вече могат да изследват Кентавър А звезда по звезда – дори в централната област на галактиката, която дълго време беше скрита от плътни облаци прах.

Това, което на комбинираното изображение от инструментите MIRI и NIRCam (Near-Infrared Camera) изглежда като зърнеста структура, всъщност представлява изключително гъсто струпване на отделни звезди. Всяка от тях носи ценна информация за миналото на галактиката.

С помощта на наблюденията на „Джеймс Уеб“ Кентавър А се превръща в своеобразен обект на галактическа археология. Всяка новоразкрита звезда помага да бъде възстановена хронологията на ключови събития – кога са се образували най-старите звезди, кога звездообразуването е намаляло, кога е настъпил бурният период на образуване на нови звезди вследствие на сблъсъка с друга галактика и кога са се родили звездите от газа, раздвижен след това сливане. Заедно те изграждат своеобразна времева линия на еволюцията на галактиката.

Динамична черна дупка

Възможностите на „Джеймс Уеб“ не се изчерпват само със заснемането на изображения. Чрез спектроскопия астрономите могат да анализират светлината и да измерват движението на газа в галактиката. Първите резултати показват, че йонизиран газ се движи навън с висока скорост, вероятно под влияние на активността на свръхмасивната черна дупка. В същото време около центъра е открит по-топъл молекулярен водород, разположен в изкривен въртящ се диск. Тези наблюдения помагат да бъде изследван един от най-важните въпроси в съвременната астрономия: Как една свръхмасивна черна дупка влияе върху цяла галактика?

Отговорът изглежда сложен. От една страна, черната дупка може да стимулира образуването на нови звезди, като сгъстява газовите облаци. От друга – може и да потиска този процес, изтласквайки газта далеч от централните области. Кентавър А предоставя рядката възможност този сложен космически механизъм да бъде наблюдаван отблизо.

Проследявайки космическия прах с безпрецедентна детайлност, разкривайки милиони отделни звезди и показвайки движението на газа около свръхмасивната черна дупка, „Джеймс Уеб“ превръща Кентавър А в изключително ярък и подробен летопис на космическата история.