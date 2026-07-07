Броят на жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535 души. Това сочат официални данни, оповестени във вторник от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предаде „Ройтерс”.

Според най-новите справки броят на ранените вече е 16 740, а хората, останали без дом, са 17 854.

Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела нарасна до 3342

Тези цифри ясно показват стряскащия мащаб на бедствието, което засегна най-силно районите на столицата Каракас и крайбрежния град Ла Гуайра, отбелязва агенцията.

Досегашните данни сочеха, че загиналите са 3342, но черната статистика се увеличи в хода на спасителните и разчистващите операции.

Редактор: Мария Барабашка