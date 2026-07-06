Броят на жертвите на двете мощни земетресения, разтърсили Венецуела в края на миналия месец, нарасна до 3342, предаде "Ройтерс", като се позова на статистика, публикувана снощи от министерството на комуникациите и информацията на южноамериканската държава.

Според новите данни ранените са 16 470, докато хората, останали без домове след трусовете, вече са 17 345.

В реч в чест на Деня на независимостта на Венецуела, от която се отбелязаха 215 години, временната президентка на страната Делси Родригес отново защити реакцията на властите след трагедията на фона на нарастващото недоволство. Според твърденията на критиците на правителството реакцията му е била късна и неадекватна.

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Родригес заяви, че тя е мобилизирала незабавно всички сили и е обявила създаването на ново военно подразделение в помощ на службите за спешна помощ и извънредни ситуации.

Президентката посочи, че "няма да има социална експлозия“ след бедствието, информира "Франс пре"с.

"Не разбирам как в тези часове на страдание за цяла Венецуела, часове на национален траур, има хора, които се осмеляват да организират протести. Тук няма да има граждански вълнения. Тук съществува дълбока солидарност между хората", заяви тя по време на церемония в чест на вчерашния Ден на независимостта във Фуерте Тиуна, в района на столицата Каракас.

Редактор: Цветина Петрова