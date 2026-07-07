Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговите колеги от НАТО се събират в Турция за двудневна среща на върха. Тя се случва в повратен момент в историята на организацията, тъй като Съединените щати се оттегля от традиционната си роля в областта на сигурността в Европа.

Преди срещата в Анкара, Тръмп настоя за „лоялност“, след като някои страни от НАТО се възпротивиха на това да позволят на американските сили да използват базите им за атаки срещу Иран. Президентът отправи критики към Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.

Срещата на върха на НАТО е силно символичен момент, в който 32-те държави-членки на най-големия военен съюз в света подчертават непоклатимата си ангажираност към взаимната си сигурност. Тази година обаче трансатлантическата връзка рядко е изглеждала по-крехка.

Държавните и правителствени ръководители ще се срещнат в Анкара за срещата на върха на НАТО

Въпреки това, срещата е организирана около темата за по-силна Европа в по-силно НАТО. Администрацията на Тръмп призова за рестартиране на „НАТО 3.0“.

Президентският комплекс за място за провеждане на събития

Президентът Реджеп Тайип Ердоган е домакин на срещата на върх, която се провежда в президентския комплекс Бестепе в западния край на турската столица Анкара. За приемането на лидерите на НАТО беше открито и ново летище - преустроено от старо военно такова.

Сигурността ще бъде на много високо ниво - противовъздушната отбрана е в готовност, десетки хиляди полицаи са на терен. Близките квартали са затворени за движение, а на някои държавни служители е даден отпуск - целта е пътищата да не бъдат натоварени. Публичните събирания са забранени.

По време на акциите на властите по сигурността преди срещата имаше арестувани.

Във вторник вечерта Ердоган ще бъде домакин на вечеря в своята „Зимна градина“. Висши представители от Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия ще се присъединят към своите партньори от НАТО. Предвижда се участието и на украинския президент Володимир Зеленски.

Очакванията на Турция за срещата на върха на НАТО са за повече единство и солидарност между съюзниците

Докато вечерят, външните министри ще проведат заседание на Съвета на НАТО за Украйна, а министрите на отбраната на Алианса ще се срещнат със своите колеги от Индо-Тихоокеанския регион. Ще се проведе и отделна среща с представители на арабските страни от Персийския залив, а Тръмп ще се срещне със сирийския президент Ахмад ал-Шараа.

Само лидерите на НАТО ще проведат една работна сесия в сряда сутринта. След приключването ѝ те ще публикуват кратко изявление, обобщаващо резултатите от срещата.

Разходи за отбрана, тласък на индустрията и подкрепа за Украйна

Официално начело в дневния ред са разходите за отбрана - проблем в НАТО, тъй като САЩ оказва натиск върху съюзниците да отделят повече средства. Преди срещата на върха генералният секретар на НАТО Марк Рюте отбеляза 20% годишно увеличение на разходите от европейските съюзници и Канада през 2025 г.

Това едва ли ще е достатъчно, за да удовлетвори администрацията на Тръмп, дори след като на последната си среща на върха лидерите се споразумяха да увеличат инвестициите до същото нивокато Съединените щати, изразено като част от брутния вътршене продукт. Военният бюджет на САЩ за 2026 г. е определен на 901 милиарда долара, или около 3,3% от БВП.

Срещата на върха ще бъде възможност на Алианса да представи нови военни проекти.

Във вторник ще се проведе форум на отбранителната промишленост, който ще събере висши служители на НАТО и партньорите с лидери в индустрията. Съюзниците настояват за увеличаване на производството на оръжия и стимулиране на иновациите в новите технологии.

Друга важна точка от дневния ред е продължаващата подкрепа за Украйна, която вече е в пета година на пълномащабна война с Русия. Европейските съюзници и Канада финансират повечето от нуждите на Украйна, включително плащането за около 90% от противовъздушната отбрана на страната.

На фона на засилващите се руски атаки срещу цивилни обекти в Украйна, президентът Зеленски поиска подкрепа от съюзниците за противовъздушната отбрана.

"Трябва да окажем натиск върху Русия, за да има мир. Украйна вече представи всички предложения и всички дипломатически възможности. Очакваме през следващите месеци да се доближим до условията за справедлив мир — или чрез сила, или чрез дипломация", каза по-рано той.



Очаква се НАТО да потвърди нова помощ за Киев - военно оборудване, обучение и подкрепа за следващите две години. Междувременно ще бъде взето решение как да бъдат произвеждани повече оръжия и как да бъдат ускорени доставките за Украйна.

Съкращения на американските сили в Европа и войната срещу Иран

Очаква се работната сесия да продължи само около три часа, но по-голямата част от дебатите вероятно ще се съсредоточат върху броя на американските сили в Европа и въпроса за последиците от войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Европейските съюзници и Канада ще искат уверения или поне яснота относно намеренията на САЩ за войските. От началото на миналата година те често бяха изненадвани, а понякога и обърквани, от декларациите на Тръмп за съкращаване на броя на войските.

Преди срещата на върха, Пентагонът изненада съюзниците, като обяви 6-месечен преглед на американското присъствие. Той е фокусиран върху напредъка, който Европа постига в самозащитата си, но също така и върху това дали САЩ имат пълен достъп до базите си и възможност за прелитане.

НАТО няма активна роля във войната с Иран и няма всеобхватно споразумение със Съединените щати за съвместно ползване на бази и въздушно пространство, въпреки че някои от членовете му имат такова.

На публична среща с Рюте на 24 юни Тръмп поднови критиките си към съюзниците за нежеланието им да се включат във войната. „Не ни трябват парите им – не ни трябва нищо. Просто искам лоялност", каза президентът на САЩ.

Посрещат Доналд Тръмп в Анкара с военни почести

При присъединяването си към НАТО, страните членки обещават лоялност една към друга чрез ангажимент за колективна сигурност. Това е обещанието „всички за един, един за всички“, залегнало в член 5 от договора на НАТО. Само тази гаранция е в основата на всичко, което организацията отстоява и прави. Каква допълнителна лоялност може да изисква Тръмп, не е ясно, пише "Асошиейтед прес".

Мнението на експертите

Чарлз Купчан, старши експерт в Съвета за международни отношения, казва, че "ако Доналд Тръмп изтегли Съединените щати от НАТО, това би било геополитическо земетресение. То би разрушило алианса, който в много отношения е бил опора на западния свят от създаването на НАТО в мрачните години след Втората световна война".

Андрю Грей, редакторът на "Ройтерс" по европейските въпроси, посочи: "За европейските представители и лидерите, които пристигат в Анкара, основната цел е да оставят настрана напрежението с Доналд Тръмп, особено заради войната в Иран. Те искат да покажат, че поемат по-голяма част от тежестта за сигурността на Европа. Именно това искат да бъде основната тема на тази среща".

В крайна сметка обобщението на срещата идва с думите на Фридрих Мерц, който по-рано заяви: "Срещата на върха на НАТО в Анкара трябва да бъде успешна. Искаме НАТО да стане по-европейска, за да може да остане трансатлантическа – както често казваме. Затова ние, европейците, инвестираме сериозно в своята сигурност. Ще работим и по-тясно заедно в отбранителната индустрия между нашите държави".

Редактор: Цветина Петрова