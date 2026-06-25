1 Повече солидарност и единство между съюзниците в НАТО, това са очакванията на Турция за срещата на върха. Тази година тя ще се проведе в Анкара.

Очаква се в нея да участва и американския президент Доналд Тръмп, който вече обяви намерението си да уважи турския си колега Реджеп Ердоган.

Заради домакинството на Турция в посолството в България беше коментирана предстоящата среща на Алианса пред журналисти от посланик Мехмет Саит Уянък.

Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

Негово Превъзходителство Мехмет Саит Уянък заяви: „Срещата на върха в Анкара ще се проведе в момент, когато имаме нужда от повече единство и солидарност от всякога. Очакваме тази среща да допринесе за по-голямо единство в рамките на НАТО между съюзниците. Използвайки случая, бих искал да подчертая, че укрепването на свързаността и в нашия регион ще допринесе значително за военната мобилност между съюзниците в НАТО. Това е нещо, което надхвърля икономическите ползи, които подобряването на инфраструктурата в региона носи”.

Редактор: Цветина Петрова