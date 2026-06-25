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Н. Пр. Мехмет Саит Уянък заяви, че това ще донесе и икономически ползи
1 Повече солидарност и единство между съюзниците в НАТО, това са очакванията на Турция за срещата на върха. Тази година тя ще се проведе в Анкара.
Очаква се в нея да участва и американския президент Доналд Тръмп, който вече обяви намерението си да уважи турския си колега Реджеп Ердоган.
Заради домакинството на Турция в посолството в България беше коментирана предстоящата среща на Алианса пред журналисти от посланик Мехмет Саит Уянък.
Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция
Негово Превъзходителство Мехмет Саит Уянък заяви: „Срещата на върха в Анкара ще се проведе в момент, когато имаме нужда от повече единство и солидарност от всякога. Очакваме тази среща да допринесе за по-голямо единство в рамките на НАТО между съюзниците. Използвайки случая, бих искал да подчертая, че укрепването на свързаността и в нашия регион ще допринесе значително за военната мобилност между съюзниците в НАТО. Това е нещо, което надхвърля икономическите ползи, които подобряването на инфраструктурата в региона носи”.Редактор: Цветина Петрова
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