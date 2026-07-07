В турската столица Анкара започва Срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиерът Румен Радев.

Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с "Боташ". Така договорните отношения между турската газова компания и "Булгаргаз" са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет.

Договорът с „Боташ” се замразява за 15 месеца след срещата Радев-Ердоган



Във вторник и сряда фокусът силите от Алианса ще поставят върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украйна и напрежението в Близкия Изток. Очаква се в Анкара да пристигнат и президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Украйна Володимир Зеленски.

Киев отново има спешна нужда от още системи за противовъздушна отбрана. Основната тема ще бъде и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година.

Редактор: Ивета Костадинова