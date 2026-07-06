„Булгаргаз” и „Боташ” подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца. В рамките на този период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, съобщават от правителствената пресслужба.

Преди това премиерът Румен Радев разговаря с президента на Турция Реджеп Ердоган. На срещата беше подчертано, че и двете страни имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ.

Румен Радев се срещна с президента на Турция в Анкара

По време на разговора беше отчетена позитивната тенденция на нарастване на двустранния стокообмен, който се равнява на 9 млрд. евро и бяха обсъдени нови потенциални проекти от взаимен интерес. Премиерът Радев открои стремежа на страната ни да привлече повече инвестиции от Турция с висока добавена стойност, а президентът Ердоган призова ЕС ефективно да прилага споразумението за митнически съюз с Турция, което е в интерес и на двете страни.

Радев изрази признателността си за засиления граничен контрол от турска страна по общата граница, който има съществен принос за противодействието на нелегалната миграция и за приемането на България в Шенгенското пространство.

Румен Радев беше посрещнат на летището в Анкара от министъра на търговията Юмер Болат, с когото също разговаря.

В Анкара предстои среща на върха на НАТО.

Редактор: Ина Григорова