Американският президент Доналд Тръмп ще посети Анкара на 7 и 8 юли за участие в срещата на върха на НАТО. Това ще бъде първата му визита в Турция като държавен глава, а турските власти вече са предприели мащабни мерки за сигурност и организация.

Според турски медии близо 1000 американски служители са пристигнали в турската столица, за да подготвят посещението. Предвижда се самолетът на Тръмп да кацне на летище „Есенбога“, като за определен период въздушният трафик ще бъде ограничен.

Тръмп ще отиде в Анкара с делегация от 1400 души за срещата на върха на НАТО

Програмата на визитата включва посещение на мавзолея на основателя на съвременна Турция Мустафа Кемал Ататюрк, където американският президент ще поднесе венец. След това Тръмп ще бъде посрещнат с официална церемония от турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския дворец.

Очаква се двамата лидери да проведат среща на четири очи, последвана от разговори между официалните делегации на САЩ и Турция. Сред основните теми ще бъдат двустранното сътрудничество в отбраната, включително евентуално възобновяване на участието на Турция в програмата за изтребителите F-35, както и сътрудничеството по проекта за турския изтребител от пето поколение KAAN.

В дневния ред на разговорите са включени и ключови регионални въпроси, сред които конфликтите в Сирия и Ивицата Газа. Очаква се по време на визитата да бъдат подписани и няколко двустранни споразумения.

Очакванията на Турция за срещата на върха на НАТО са за повече единство и солидарност между съюзниците

След срещата Тръмп и Ердоган се очаква да дадат съвместна пресконференция. В срещата на върха на НАТО в Анкара ще участват лидерите на всички 32 държави членки на Алианса, както и десетки министри и високопоставени дипломати. Част от програмата е и форум на отбранителната индустрия, който ще бъде открит от генералния секретар на НАТО Mark Rutte и турския министър на отбраната.

Редактор: Цветина Петкова