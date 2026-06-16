Екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще бъде най-многобройният на срещата на върха на НАТО в Анкара, която ще се проведе на 7-8 юли, съобщава турският информационен сайт Т24. Заедно с него се очаква в турската столица да пристигне делегация от около 1400 души, състояща се от политици, дипломати, военни представители и служители на ЦРУ.

В хотела, където ще отседне американският президент, за сигурността му ще работят заедно специални агенти от американските тайни служби „Сикрет сървис”, служители от охраната на президента, турската полиция и охраната на хотела.

Мястото е изцяло запазено за делегацията на САЩ. От седмица насам в хотела се извършват специални проучвания и проверки. Не само стаята, в която ще отседне президентът, но и цялата електрическа и водопроводна инсталация, както и вентилационните и пожарогасителните системи са подложени на подробна проверка.

Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

Тръмп ще използва и собствена тоалетна система като част от мерките за сигурност, прилагани при посещенията и на предишни американски президенти. Системата ще бъде докарана в Анкара от „Сикрет сървис”. Освен това, от САЩ ще бъде докаран и служебният автомобил, с който Тръмп ще се придвижва в Анкара.

За периода на срещата на върха, Министерството на вътрешните работи на Турция ще разположи общо 44 000 полицейски служители в цяла Анкара, от които 24 000 от местната полиция и 20 000 временно прехвърлени от полицейски управления в цялата страна.

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Пътищата в западните и южните райони на града ще бъдат затваряни многократно по време на придвижването на делегациите, като някои маршрути ще бъдат напълно блокирани. Големите търговски центрове в тези райони може временно да преустановят работата си.

Редактор: Ивайла Маринова