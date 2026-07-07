Помилването на нападателя Фоларин Балогун от ФИФА по искане на президента на САЩ Доналд Тръмп допълни списъка със случаи, в които политиката се е намесвала във футбола и е предизвиквала скандали на световните първенства.

Балогун, който е сред водещите реализатори и основните фигури на американския национален отбор на Мондиал 2026, получи право да играе в осминафинала срещу Белгия, след като ФИФА приложи член 27 от Дисциплинарния си кодекс. Той позволява организацията да „спре изцяло или частично изпълнението на дисциплинарна санкция“.

„Официално поисках преразглеждане на случая от ФИФА, след като разговарях с Инфантино, защото според мен изгонването беше крайно несправедливо. Става дума за ситуация, в която двама футболисти се сблъскват при максимална скорост“, заяви Доналд Тръмп.

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Американският нападател беше изгонен в сряда по време на мача от 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина. След намеса на ВАР съдията Рафаел Клаус прецени, че настъпването срещу босненеца Тарик Мухаремович е опасно нарушение и му показа червен картон, което автоматично доведе до наказание за един мач.

Помилването на Балогун се превърна в световен скандал, но това далеч не е първият случай, в който политически лидери използват влиянието си, за да окажат натиск върху случващото се на световните първенства.

Италия 1934 – Мондиалът под сянката на Мусолини

Второто световно първенство се провежда през 1934 г. в Италия, управлявана от Бенито Мусолини. Смята се, че диктаторът е оказал сериозно влияние върху избора на съдиите за мачовете на „Скуадра адзура“, която получава спорни отсъждания в двубоите срещу Испания, както и в полуфинала и финала.

Двата мача срещу Испания са ръководени от белгийците Луи Баерт и Рене Мерсе, които след края на първенството получават доживотни наказания от белгийската футболна федерация. Историци твърдят още, че дни преди финала Мусолини е вечерял със съдията на решителния двубой – шведа Иван Еклинд. Според множество свидетелства преди финала диктаторът отправя към италианските футболисти краткото послание: „Победа или смърт.“

Италия побеждава Чехословакия с 2:1 след продължения и печели първата световна титла в историята си.

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Франция 1938 – натискът на Хитлер и Мусолини

Световното първенство във Франция през 1938 г. се провежда малко преди избухването на Втората световна война.

След аншлуса на Австрия Адолф Хитлер нарежда австрийските футболисти да преминат в националния отбор на Германия. Освен това германските играчи са задължени да изпълняват нацисткия поздрав преди всеки мач.

Италия защитава титлата си, но по нареждане на Мусолини футболистите заменят традиционните сини екипи с черни фланелки – символ на фашистките бойни отряди. Посланието „Победа или смърт“ продължава да съпътства отбора, този път под формата на телеграми, изпращани от Мусолини преди всеки мач.

На финала Италия побеждава Унгария с 4:2 в Париж и печели втора поредна световна титла.

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Аржентина 1978 – съмнения около победата с 6:0 над Перу

Мондиалът в Аржентина се провежда по време на военната диктатура на Хорхе Рафаел Видела – период, белязан от репресии, изчезвания на хора и въоръжени сблъсъци с партизанското движение „Монтонерос“.

Победата на Аржентина с 6:0 над Перу във втората групова фаза, която класира домакините за финала, предизвиква огромен международен скандал. Основната версия е, че режимът е подкупил перуанския национален отбор.

Аржентина има предимството да играе последния мач за деня и вече знае, че трябва да спечели с поне четири гола разлика, след като Бразилия по-рано побеждава Полша с 3:0. Въпреки подозренията, почти половин век по-късно така и не са представени доказателства за подкуп.

След края на турнира тогавашният президент на ФИФА Жоао Хавеланж обяснява, че решението домакинът да играе последен е било официално одобрено още преди началото на първенството.

Аржентина печели титлата след успех с 3:1 над Нидерландия, а впоследствие ФИФА променя регламента. От Мондиал 1982 насетне решаващите мачове в групите започват по едно и също време.

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Испания 1982 – когато един шейх промени решение на съдия

Двубоят между Франция и Кувейт на Световното първенство в Испания остава в историята заради безпрецедентна намеса на политическа фигура.

След като Франция повежда с 4:1, кувейтските футболисти протестират, твърдейки, че са чули съдийски сигнал за засада и затова са спрели да играят.

Малко след това на терена влиза шейх Фахад ал-Ахмад ал-Джабер ал-Сабах – брат на емира на Кувейт и президент на футболната федерация на страната. Той заплашва, че ще изведе отбора от терена и оказва натиск върху съветския съдия Мирослав Ступар, който в крайна сметка отменя вече признатото попадение.

По-късно става ясно, че сигналът всъщност е дошъл от трибуните, а не от съдията. Въпреки това Франция печели с 4:1, а случката остава един от най-куриозните примери за политическа намеса в историята на световните първенства.

Редактор: Цвета Лазаркова