Събитията преди осминафинала на Световното първенство между САЩ и Белгия се развиват с изключителна скорост. Голмайсторът на американците Фоларин Балогун, изгонен в мача срещу Босна и Херцеговина за грубо нарушение срещу Тарик Мухаремович, се готвеше да пропусне ключовия елиминационен двубой.

Оказва се обаче, че личен телефонен разговор на президента на САЩ Доналд Тръмп с президента на ФИФА Джани Инфантино е променил ситуацията. След политическата намеса дисциплинарната комисия на световната футболна централа е задействала член 27 от своя кодекс и е спряла наказанието за една година.

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Белгийците са шокирани. Старши треньорът Руди Гарсия определи решението като „първоаприлска шега през юли“, а федерацията му спешно търси правни възможности за защита на принципите на феърплея. Юрген Клоп остро разкритикува решението „зад кулисите“, предупреждавайки за опасен прецедент, който подкопава основите на играта. Но дали подобен случай е наистина безпрецедентен?

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Историята показва, че футболът вече е преживявал подобни ситуации. Преди точно 64 години, на Световното първенство през 1962 г. в Чили, се случва сходен казус.

Легендарният бразилец Гаринча трябва да поведе отбора в отсъствието на контузения Пеле. На полуфинала срещу домакините той отбелязва два гола и записва асистенция при победата с 4:2. Чилийският вестник „El Mercurio“ излиза със заглавие: „От коя планета е Гаринча?“

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Домакините са изключително груби към бразилската звезда. В 83-ата минута Гаринча отвръща с лек ритник срещу Еладио Рохас и е изгонен, въпреки че двамата веднага си стискат ръцете. При излизането му от терена в главата му е хвърлена бутилка от трибуните и той получава нараняване. Изглежда, че дисквалификацията му преди финала е неизбежна.

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Бразилското правителство изпраща официална телеграма с молба за помилване, но ключова роля играе случващото се зад кулисите. Основният свидетел – уругвайският страничен съдия Естебан Марино, който е подал сигнал срещу Гаринча, не се явява на заседанието на дисциплинарната комисия. По-късно става ясно, че той мистериозно е напуснал страната.

Години по-късно бившият резервен съдия от турнира Олтен Айрес де Абреу разкрива, че бразилският рефер Жоао Етсел Фильо е организирал неговото отстраняване чрез подкуп, за да осигури отсъствието му. Сумите в различни версии варират между 10 000 и 15 000 долара, а самият Марино по-късно твърди, че е получил едва 5000.

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Интересното е, че президентът на Перу също е оказал натиск върху главния съдия Артуро Ямасаки да смекчи доклада си. В крайна сметка, без достатъчно доказателства, комисията отменя наказанието с пет на два гласа.

Във финала вдъхновеният Гаринча играе с висока температура, Бразилия побеждава Чехословакия с 3:1, а той е избран за играч на турнира.

Снимка: gettyimages

И днес ФИФА отново се оказва под натиск от силни политически фигури. Разликата е, че ако преди десетилетия подобни решения са се взимали задкулисно с „куфарчета“ и изчезващи свидетели, то сега влиянието изглежда далеч по-открито.

Член 27 от дисциплинарния кодекс спасява Балогун, но оставя сериозна сянка върху репутацията на футбола. Историята обаче показва, че в крайна сметка победителите рядко биват съдени строго - а ако САЩ стигнат далеч в турнира, детайлите около този случай вероятно бързо ще бъдат забравени.

Редактор: Мария Барабашка