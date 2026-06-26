Пезидентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на финала на Мондиал 2026 и ще връчи трофея и златните медали на световния шампион. Новината потвърди президентът на ФИФА Джани Инфантино. Това ще се случи на 19 юли в Ню Джърси, а събитието може да се окаже много неловко.

Причината е, че президентът на Щатите влезе в словесни пререкания с лидерите на много държави, обяви война на Иран, намеси се политиката на страни от Южна Америка, наложи мита, а дори отправи обиди и към гражданите на някои страни, пише CNN. Някои от тези страни участват на Световното първенство по футбол със своите национални отбори.

► Ако САЩ спечелят?

Все още е малко вероятно САЩ да спечелят купата, въпреки че мъжкият национален отбор се представи много добре в груповата фаза. Но ако американците спечелят, това ще бъде благодарение на отбор с много играчи имигранти. Най-резултатният играч на отбора след два мача е Фоларин Балогун. Майка му е от Нигерия. Той е бил през по-голямата част от живота си във Великобритания и играе професионално за Монако в най-високата френска лига, но може да представлява САЩ поради гражданство по рождение.

Правото на всеки, роден в САЩ, да бъде гражданин на САЩ е защитено от 14-та поправка, но Върховният съд, доминиран от консерваторите, в момента решава дали Тръмп може да я анулира въпреки това. Ако Тръмп постигна своето, Балогун щеше да играе за Нигерия или Англия.

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► Ако друга държава спечели?

Тръмп обяви война на Иран, чийто отбор продължава в турнира и е изправен пред допълнителни ограничения по време на турнира.

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Снимка: Getty Images

Президентът на САЩ нарече Испания „шоу на ужасите“ заради противопоставянето ѝ на войната му срещу Иран и заплаши да прекъсне всякаква търговия със страната.

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Австралия е една от многото страни, които Тръмп посочи, че не помагат във войната с Иран.

Нестабилните му отношения с НАТО държат нащрек голяма част от Западна Европа, центърът на силата във футболния свят. Тръмп определи дори столицата на Белгия Брюксел като "адска дупка".

Той каза, че Норвегия е „шега“, защото не е получил Нобеловата награда за мир. ФИФА, ръководният орган на футбола, пък му даде своя собствена награда за мир.

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Лидерите на Франция и Германия се опитват да умилостивят Тръмп.

Президентът нарече Хаити и африканските държави „пропаднали държави“ по време на първия си мандат, а по време на президентската кампания през 2024 г. разпространи фалшива конспиративна теория за това, че хаитяни, търсещи убежище, ядат домашните любимци на жителите на Охайо. Сега консервативно настроеният Върховен съд на САЩ ще му позволи да депортира хаитяни, които са имали временен легален статут в САЩ.

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Тръмп също така се раздваше на оставката на премиера на Обединеното кралство, което включва Англия и Шотландия.

Той наложи мита на Мексико и Канада и заплаши да отнеме суверенитета на северната си съседка.

Поиска да вземе Панамския канал, който беше върнат на Панама от Джими Картър.

Тръмп се намеси в южноамериканската политика, като предложи спасителен план на Аржентина, за да даде тласък на приятеля си президента Хавиер Милей.

САЩ имат подобни приятелски отношения с Парагвай, където виждат потенциал за проекти за центрове за данни.

Също така са приятелски настроени и към Еквадор, където американските военни са участвали в акции срещу наркотици.

Тръмп обаче наложи 40% мита на Бразилия, за да накаже опонента на своя приятел, бившия президент Жаир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда за опит за преврат.

Американският президент подкрепи крайнодясната опозиционна партия на изборите в Колумбия, а нейният лидер Абелардо де ла Есприела, който е с двойно колумбийско-американско гражданство, води в първото преброяване на оспорван балотаж.

В Овалния кабинет Тръмп обвини президента на Южна Африка в „геноцид“ срещу бели фермери. Докато Тръмп е отрязал пътищата за убежище в САЩ за голяма част от света, администрацията на Тръмп приветства белите южноафриканци.

Срещите в Овалния кабинет са нещо като изпитание за гостуващите световни лидери. Тръмп се пошегува с Пърл Харбър, когато приветства новия лидер на Япония тази година.

Снимка: Getty Images

САЩ изглежда променят курса си в Гана. Докато администрацията на Байдън се противопоставяше на местните закони срещу ЛГБТ+ общността, администрацията на Тръмп запази мълчание по отношение на закон, приет миналия месец, който включва затвор за ЛГБТ+ хора, както и за хора, които се застъпват за ЛГБТ+ общността. Също така не осъди подобен закон, приет в Сенегал, което накара някои активисти да обвинят САЩ, че помагат за насърчаване на антиЛГБТ+ атмосфера в някои африкански страни.

Демократична република Конго е мястото, където е избухнала епидемия от ебола, което повдигна въпроси относно орязването на американската чуждестранна помощ в началото на втория мандат на Тръмп.

Американското посолство в Сараево заплаши да преразгледа ролята на САЩ в района след дипломатически спор с европейски страни и посещение на Доналд Тръмп-младши при сепаратистки лидер, който преди това беше санкциониран от правителството на Босна и Херцеговина.

Мащабните „реципрочни тарифи“ на Тръмп през 2025 г. , които по-късно бяха отменени, оказаха прекомерен натиск върху Босна и Херцеговина и Тунис.

Тръмп поддържа топли отношения с Кралство Саудитска Арабия, въпреки проблемите с човешките права в страната и въпреки че то е сред държавите от Персийския залив, които наблюдават с безпокойство преговорите на САЩ с Иран.

Отделно от това, неотдавнашният му призив за повече страни от Близкия изток да се присъединят към споразуменията "Авраам" и да нормализират отношенията с Израел предизвика известно безпокойство и оказа неочакван натиск върху саудитците, Йордания, Египет и Катар.

САЩ са суперсила с широко влияние, но външната политика на Тръмп създава поводи за неловки и неудобни ситуации, пише CNN.

Редактор: Цветина Петрова