Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати остра позиция до норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, в която свързва усилията си за придобиване на Гренландия с пренебрегването му при присъждането на Нобеловата награда за мир. В писмото си американският държавен глава твърди, че вече не се чувства задължен да „мисли само за мир“, след като не е бил удостоен с престижното отличие. Тръмп пише още, че САЩ трябва да имат „пълен контрол“ над острова — стратегическа арктическа територия, собственост на Дания.

В писмото, адресирано до Стьоре и разпространено до европейски посланици, Тръмп заявява: „След като вашата страна реши да не ми даде Нобеловата награда за мир за това, че спрях осем войни, вече не чувствам задължение да мисля само за мир. Вместо това мога да мисля за онова, което е добро и правилно за САЩ“.

Уточняваме, че само Нобеловата награда за мир има пряка връзка с Норвегия. Всички останали (за физика, химия, медицина, литература и икономика) се присъждат в Швеция, от местни институции. Отличието за мир се присъжда от Норвежкия нобелов комитет, като церемонията се провежда в Осло, а не в Стокхолм. Това е личното решение на Алфред Нобел, записано в завещанието му от 1895 г.

This is insane. Trump just wrote a letter to the prime minister of Norway essentially saying “you didn’t give me the Nobel Peace Prize so I’m choosing to invade Greenland because of it.” This is INSANE. It’s about to get a lot worse. pic.twitter.com/L2hysxLJjJ — Harry Sisson (@harryjsisson) January 19, 2026

В посланието на Тръмп до Стьоре се казва още, че „светът не е сигурен, освен ако САЩ нямат пълен контрол над Гренландия“. Тръмп критикува датската защита срещу стратегически заплахи от Русия и Китай.

Писмото съдържа и твърдения за ролята на НАТО: „Аз направих повече за Алианса, отколкото всеки друг, и сега той трябва да направи нещо за САЩ", заявява американският президент.

Междувременно Тръмп заплаши с въвеждане на мита до 25% върху стоки от европейски страни, които се противопоставят на усилията му в Арктика - ход, който предизвика редица остра критики в ЕС. Лидерите на Дания и самата Гренландия категорично отхвърлиха каквото и да е прехвърляне на суверенитет върху САЩ, заявявайки, че островът остава част от Дания и НАТО.

Европейски държави, включително Франция, Германия, Швеция, Великобритания и Нидерландия, излязоха с общо изявление, противопоставяйки се на апетитите на Тръмп и подчертавайки необходимостта от защита на международното право и трансатлантическите отношения.

Люксембургският външен министър призова за диалог и уважение към суверенитета, като отбеляза, че подобни заплахи не трябва да бъдат част от отношения между съюзници.

Тръмп и негови представители твърдят, че Гренландия има стратегическо значение за националната сигурност на САЩ, особено във връзка с присъствието на Русия и Китай в Арктика. Според американския президент Дания не е способна ефективно да защити острова, което, по негови думи, оправдава засиления интерес от страна на Вашингтон.

Експерти анализират, че писмото на Тръмп до Стьоре не е просто дипломатическа кореспонденция, а сигнал за повишено напрежение между САЩ и Европа - както във външнополитически, така и в търговски план. Още преди този документ ЕС организира извънредни разговори и започна обсъждането на потенциални ответни мерки срещу заплахите, включително налагане на мита и използване на други икономически инструменти.

Редактор: Цветина Петкова