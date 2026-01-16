Снимка: БТА
-
Росен Желязков: Важно е да отидем на избори възможно най-скоро
-
АПС прие и върна неизпълнен третия мандат. Президентът: Отиваме на избори
-
САЩ потвърдиха позицията си за Гренландия
-
Защо Румен Радев реши да връчи третия мандат на АПС
-
САЩ: На масата са всички варианти за спиране на убийствата в Иран
-
Правната комисия отново обсъжда поправките в Изборния кодекс
Срещата между венецуелския опозиционен лидер и президента на САЩ се проведе на четири очи
Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо е дала медала си за Нобелова награда за мир на Доналд Тръмп. Това е станало по време на частен обяд. Служител на Белия дом, цитиран от "Ройтерс", потвърди, че Тръмп възнамерява да задържи медала.
В публикация в социалните мрежи късно снощи държавният глава написа: „Мария ми подари Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Такъв прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“
Мачадо: Срещата с Тръмп беше страхотна
Самата Мачадо заяви, че срещата е преминала много добре и е била „отлична“.
По време на посещението говорителка на Белия дом заяви, че Тръмп остава на своето „реалистично“ мнение, че в момента Мачадо не разполага с необходимата подкрепа, за да ръководи Венецуела.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни