Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо е дала медала си за Нобелова награда за мир на Доналд Тръмп. Това е станало по време на частен обяд. Служител на Белия дом, цитиран от "Ройтерс", потвърди, че Тръмп възнамерява да задържи медала.

В публикация в социалните мрежи късно снощи държавният глава написа: „Мария ми подари Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Такъв прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“

Мачадо: Срещата с Тръмп беше страхотна

Самата Мачадо заяви, че срещата е преминала много добре и е била „отлична“.

По време на посещението говорителка на Белия дом заяви, че Тръмп остава на своето „реалистично“ мнение, че в момента Мачадо не разполага с необходимата подкрепа, за да ръководи Венецуела.

