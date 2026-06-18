Администрацията на Тръмп планира да заведе най-малко 250 дела за отнемане на гражданство (денатурализация) до октомври. Това представлява значително засилване на усилията ѝ да отмени гражданството на натурализирани американци, коментира високопоставен служител на Министерството на правосъдието, цитиран от CNN.

За по-малко от два месеца тази година Министерството на правосъдието е завело 29 дела за денатурализация срещу американски граждани, родени в чужбина, които ведомството обвинява, че са получили гражданство на САЩ чрез измама.

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Адвокати в министерството активно преглеждат допълнителни случаи, които да бъдат внесени в съда, докато ведомството ускорява темпото на този процес. Между 2008 г. и 12 юни 2026 г. са били подадени 166 жалби за денатурализация, което означава средно по-малко от 10 годишно, според данни на Transaction Records Access Clearinghouse (TRAC) към Университета Сиракюз.

Действията на администрацията на Тръмп е част от по-широката и агресивна имиграционна програма на президента, която не се изчерпва само с действия срещу незаконно пребиваващите в страната.

„Това е законен инструмент, който Конгресът използва от десетилетия“, каза висш служител на Министерството на правосъдието пред CNN. Той допълни, че случаите на денатурализация трябва да бъдат приоритетни, „за да се защити целостта на американското гражданство и да се гарантира, че хората, които се намират в тази страна и са се възползвали от предимствата на гражданството, го правят законно и правилните хора получават гражданство“.

Делата, заведени досега от администрацията на Тръмп, включват хора, обвинени в извършване на измама, сексуално насилие над непълнолетен или изразена подкрепа за тероризъм преди или по време на процеса на натурализация. Федералното правителство има правомощието, предвидено в федералния закон, да предприеме действия за отнемане на гражданство на лице, ако то е направило неверни твърдения, които са от значение за процеса на натурализация, или ако гражданството е получено незаконно, което означава, че не е отговаряло на условията за него.

Денатурализацията не се отнася за тези, които са родени в страната и са получили гражданство по право на раждане.

През последното десетилетие близо 8 милиона души са станали натурализирани граждани на САЩ, според Службата за гражданство и имиграция на САЩ.

Редактор: Цветина Петрова