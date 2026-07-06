Американският национал Фоларин Балогун ще може да играе в осминафиналния двубой на САЩ срещу Белгия, след като ФИФА временно спря наказанието му от един мач. Решението предизвика сериозни реакции, след като стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп лично е разговарял с президента на ФИФА Джани Инфантино по случая.

Според информация на ABC News Тръмп е поискал от Инфантино да бъде преразгледан червеният картон, който Балогун получи по време на мача срещу Босна и Херцеговина на 1 юли. Нападателят беше изгонен след сблъсък с противников футболист, а наказанието автоматично го лиши от право на участие в следващата среща.

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Първоначално от ФИФА обявиха, че решението на съдията е окончателно и не подлежи на обжалване. В неделя обаче световната футболна централа съобщи, че изпълнението на санкцията се спира за изпитателен срок от една година, което прави Балогун отново допустим за участие.

От ФИФА уточниха, че ако през този период футболистът извърши сходно нарушение, наказанието ще бъде възстановено и приложено незабавно, наред с евентуални нови санкции.

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Решението предизвика остро недоволство в Белгия. От Белгийската футболна федерация заявиха, че са „изумени“ от промяната и напомниха, че дисциплинарният кодекс на ФИФА предвижда автоматично наказание за следващия мач при червен картон.

„Защитата на принципите на честната игра и равнопоставеността на всички участници е от ключово значение. Разглеждаме всички възможни действия“, посочиха от федерацията.

От американската футболна федерация приветстваха решението на дисциплинарната комисия на ФИФА и заявиха, че вниманието на отбора е насочено изцяло към предстоящия осминафинал.

Самият Доналд Тръмп също коментира случая в социалните мрежи: „Благодаря на ФИФА, че постъпи правилно и поправи една голяма несправедливост“. Осминафиналният сблъсък между САЩ и Белгия е насрочен за понеделник в Сиатъл.

Редактор: Цветина Петкова