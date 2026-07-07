ФИФА отмени червен картон на американски футболист, след като американският президент Доналд Тръмп се намеси. Защо случаят се превърна в световен спортен скандал? Темата коментира спортният журналист на NOVA Александър Костадинов в "Здравей, България".

"Това беше безпрецедентно - политиката не трябва да бъде част от спорта. Този принцип се спазва много регламентирано в Европа. УЕФА излезе с позиция, в която казва, че са нарушени закони", обясни той.

ФИФА отмени червен картон на американски футболист след намеса на Тръмп

Костадинов разказа и за подобен случай от 60-години на миналия век. Преди финала между Чехословакия и Бразилия, бразилският футболист Гарични е наказан, защото рита негов опонент. Тогава наказанието му е простено, но правилата са били други. През 1982 г. е другият прецедент, когато на Мондиала братът на емира на Кувейт слиза на терена и иска отмяна на гол за Франция.

"Световното първенство влиза във финална фаза, а хората ще забравят за този случай. Това остава като едно сериозно петно. Когато дойде време за смяна на президента на ФИФА със сигурност ще стане тема на разговор този случай", каза още той.

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В ефира на "Твоят ден" спортният журналист от NOVA Петър Виденов обясни, че в позицията на ФИФА не става ясно защо е отменен червеният картон. Той даде пример и с червен картон за Кристиано Роналдо. "В последния квалификационен мач за Мондиала той получи картон, като по правилата на ФИФА, той трябваше да пропусне поне три мача. Това означаваше, че той ще пропусне началото на Световното. Тогава ФИФА отвори този казус, където те му дават условно наказание, т.е. има го, но ако се прояви отново догодина, ще влезе в сила. Роналдо беше първият, който се ползва от тази вратичка", разясни Виденов.

"Президентът на ФИФА Джани Инфантино има близка връзка с Доналд Тръмп. Миналото лято на Световното клубно първенство той даде новоучредена награда за мир на Тръмп. Американският президент каза няколко пъти, че това Световно е четири пъти по-успешно от други. Отпадането на американския тим снощи ще реши този казус", каза още журналистът.

Той изрази и надежда за прехвърлянето на Никола Цолов във "Формула 1". "Това ще бъде успехът на века за спорта у нас. Малко са такива млади, които се развиват толкова добре", каза Виденов.

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Редактор: Никола Тунев