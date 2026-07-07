Носещи колони са се деформирали

Спешните служби евакуираха част от Манхатън по време на сутрешния пиков час, след като носещи колони в небостъргач, който е в процес на реконструкция, са се деформирали, съобщиха нюйоркските пожарни служби.

Сградата, която някога е била централа на фармацевтичния гигант „Пфайзер“, се намира близо до гара „Гранд Сентръл“ и централата на ООН. В момента 38-етажният небостъргач се преустройва от офис сграда в жилищен комплекс.

„При пристигането си екипите установиха, че две носещи колони са се деформирали на 21-вия и 22-рия етаж“, се казва в изявление на Пожарната служба на Ню Йорк, цитирано от АФП.

По данни на службите са установени провисвания на конструкцията между 21-вия и 26-ия етаж. В операцията участват около 130 пожарникари и служители на спешната помощ от 40 екипа. Засега няма данни за пострадали.Ню Йорк евакуация

Снимка: Istock

Като предпазна мярка бяха евакуирани близките хотели, търговски обекти и жилищни сгради, а полицията затвори околните улици.

От Департамента по строителството на Ню Йорк съобщиха, че техни инженери извършват проверка на място заради сигналите за потенциални конструктивни проблеми в сградата на адрес 235 East 42nd Street в Манхатън.

Властите призоваха гражданите да избягват района и да използват алтернативни маршрути. | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Редактор: Иван Петров
Източник: БГНЕС

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