Снимка: Istock
Носещи колони са се деформирали
Спешните служби евакуираха част от Манхатън по време на сутрешния пиков час, след като носещи колони в небостъргач, който е в процес на реконструкция, са се деформирали, съобщиха нюйоркските пожарни служби.
A building in downtown Manhattan was evacuated pic.twitter.com/TDImwZEq1n— Surajit (@surajit_ghosh2) July 7, 2026
Сградата, която някога е била централа на фармацевтичния гигант „Пфайзер“, се намира близо до гара „Гранд Сентръл“ и централата на ООН. В момента 38-етажният небостъргач се преустройва от офис сграда в жилищен комплекс.
„При пристигането си екипите установиха, че две носещи колони са се деформирали на 21-вия и 22-рия етаж“, се казва в изявление на Пожарната служба на Ню Йорк, цитирано от АФП.
Huge emergency response ... DOB tells @NBCNewYork 9 other buildings in the immediate area have also been evacuated ... pic.twitter.com/IMX4i7FZpD— Steven Bognar (@Bogs4NY) July 7, 2026
По данни на службите са установени провисвания на конструкцията между 21-вия и 26-ия етаж. В операцията участват около 130 пожарникари и служители на спешната помощ от 40 екипа. Засега няма данни за пострадали.
Снимка: Istock
Като предпазна мярка бяха евакуирани близките хотели, търговски обекти и жилищни сгради, а полицията затвори околните улици.
BREAKING: Manhattan Skyscraper EVACUATED after 2 support columns BUCKLE. 5 Floors Reportedly Caved in. Streets CLOSED around the building.— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 7, 2026
Video by Kevin RC Wilson | Licensing @FreedomNTV desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/jWeLOrMhm4
От Департамента по строителството на Ню Йорк съобщиха, че техни инженери извършват проверка на място заради сигналите за потенциални конструктивни проблеми в сградата на адрес 235 East 42nd Street в Манхатън.
Властите призоваха гражданите да избягват района и да използват алтернативни маршрути. |
Редактор: Иван Петров
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