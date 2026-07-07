Петима души бяха ранени при първото за тази година бягане пред бикове по време на фестивала „Сан Фермин“ в испанския град Памплона, съобщи ДПА.

Пострадалите са получили основно натъртвания, като няма тежки наранявания, причинени от дългите и остри рога на животните. Трима от участниците са били откарани в болница, съобщи испанската обществена телевизия RTVE.

Зрелищен протест срещу бикоборството в Памплона

Фестивалът в чест на покровителя на града св. Фермин започна в понеделник и ще продължи до следващия вторник. Всяка сутрин шест бика, някои от които тежат над 600 килограма, заедно с няколко опитомени вола преминават по тесните улици на стария град към арената, където по-късно през деня се провеждат коридите.

Всяка година десетки участници, предимно млади мъже, се включват в традиционното бягане по трасето с дължина около 825 метра. От 1924 г. насам при събитието са загинали 16 души, като последният смъртен случай е през 2009 г.

Седем ранени при надбягване с бикове на фестивала „Сан Фермин“ в Памплона

Фестивалът, който се провежда от 1591 г., продължава да предизвиква критики от организации за защита на животните. Активистите от години определят бягането с бикове като „средновековно мъчение“ и настояват традицията да бъде прекратена.

Въпреки споровете „Сан Фермин“ продължава да привлича хиляди посетители от цял свят, особено от Европа, Австралия, Азия и САЩ, уточнява ДПА.

Редактор: Ивета Костадинова